Трех родственников члена бандгруппы, нападавшей на силовиков, поймали с взрывчатками в Ингушетии

«По адресу проживания Р. Коттоева 1999 г р. в Новом Реданте обнаружили самодельное взрывное устройство, состоящее из корпуса осколочной гранаты ОГ-17 с зарядом взрывчатого вещества и запала УЗРГМ», — сказал собеседник агентства.

По его данным, обыски провели и в доме 70-летнего Л. Коттоева в Пседахе. У него изъяты боеприпасы калибра 7.62 мм, взрывное устройство со снаряженным корпусом ручной гранаты РГД-5.

У М. Коттоева 1967 г. р. силовики при обследовании дома в Новом Реданте нашли ручную осколочную гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ-2.

Все трое задержаны, на них завели дело ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). На взрывных устройствах обнаружены их отпечатки пальцев.

«По предварительным данным, Расул Коттоев приходится родным братом предполагаемому участнику бандгруппы Мовсару Коттоеву, труп которого нашли в заброшенном доме в Аки-Юрте 5 апреля. Лечи и Магомед Коттоевы — его дяди», — сказал собеседник.

По данным силовиков, 70-летнего Лечи Коттоева подозревают не только в хранении взрывного устройства и боеприпасов, но и пособничестве племяннику и его подельникам, которых подозревают в вооруженных нападениях на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии 27 марта и на сотрудников ПДН 3 апреля в районе кошары в Малгобеке.

«Кошара, в которой скрывались преступники, принадлежит Л. Коттоеву. Мужчина при допросе не стал опровергать обвинения в укрывательстве разыскиваемых», - добавил собеседник.

Как сообщали ранее в пресс-службе УФСБ РФ по республике, оперативным штабом по Ингушетии в среду в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках КТО получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селе Зязиков-Юрт.

При попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия.

По данным правоохранительных органов, силовики вышли на след бандгруппы, причастной к обстрелу поста ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта и сотрудников ПДН на территории кошары на окраине Малгобека 3 апреля.

Перестрелка шла в районе, где с 20:00 3 апреля решением оперштаба введен режим КТО. Участники НВФ были взяты в кольцо — их заблокировали в частном доме. В результате боестокновения погибли двое сотрудников ВОГ МВД РФ и участковый уполномоченный полиции Ингушетии, еще восемь человек ранены.

Как сообщали агентству в пресс-службе УФСБ по региону в среду, сотрудники управления и полиция нашли тело неустановленного мужчины, «внешне схожего с Коттоевым М. А-Г., 1997 г. р». Рядом с трупом обнаружены автомат Калашникова, калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

Сейчас ищут остальных членов бандгруппы. Речь идет о четырех разыскиваемых, изначально их было шесть.

27 марта неизвестные напали на пост ДПС Волга −14 на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате были ранены двое полицейских. 3 апреля та же группа обстреляла стражей правопорядка на территории кошары в Малгобекском районе. Легкое ранение получил лейтенант полиции. 29 марта на бетонных столбах был обнаружен труп одного из подозреваемых Эльдиева, который скончался от полученных ранений при перестрелке с силовиками на посту.