Погрануправление

Учащиеся первой школы столицы Ингушетии вступили в отряд «Юные друзья пограничников»

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В первой школе города Магаса прошла торжественная церемония вступления в отряд «Юные друзья пограничников» выпускников пятого класса.

Отмечается, что ребята дали обещание с достоинством и гордостью нести это почетное звание, быть настоящими патриотами и достойными гражданами.

Новоиспеченный отряд будет функционировать под эгидой Погрануправления ФСБ России по республике. Участниками движения «Юные друзья пограничников» в Ингушетии уже являются более 60 учеников из разных школ, в том числе из приграничного Джейрахского района.

«Подрастающее поколение — это будущее нашего государства. Именно поэтому вопросам воспитания, формирования у молодых людей уважения к закону и гражданской ответственности пограничниками уделяется так много внимания. Важнейшим в этом направлении считается воспитание подрастающего поколения настоящими патриотами и будущими защитниками Отечества. Мы делаем все для того, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны», — отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Ингушетии.

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