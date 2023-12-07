УПЧ по региону восстановил пенсионные права жительницы Ингушетии

«Женщина является инвалидом второй группы. Она получала пенсию в размере 12 тыс. рублей, но с января текущего года ей стали начислять выплаты в размере 10 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, в отделении Социального фонда России по республике заявительнице разъяснили, что в последующих ежемесячных начислениях сумма будет скорректирована, но по сегодняшний день она получает урезанную пенсию.

В ходе рассмотрения обращения аппаратом УПЧ по региону в Фонд пенсионного и социального страхования России направлен запрос, при рассмотрении которого на основании документов, имеющихся в распоряжении СФР, пенсия по инвалидности женщины приведена в соответствие с действующим законодательством и составила сумму в размере 17 тыс. 76 руб.