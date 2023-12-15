УПЧ в Ингушетии восстановил права участника СВО

«В ведомство поступило обращение военнослужащего с жалобой на признание его годным к дальнейшему прохождению военной службы в зоне СВО при имеющемся заболевании, полученном в период военной службы», — рассказал собеседник.

По его словам, заявитель в июле прошлого года находился на лечении в военном госпитале. Военно-врачебная экспертиза дважды выносила решение о необходимости предоставления освобождения от исполнения обязанностей военнослужащего, но решение так и не было утверждено.

Сообщается, что участника СВО направили на третье по счету освидетельствование и лечение. В связи с состоянием здоровья ему сложно переносить длительные переезды из республики, так как в дороге самочувствие ухудшается.

В ходе рассмотрения обращения аппаратом УЧП по региону направлен запрос в Главный центр военно-врачебной экспертизы Министерства обороны России. По результату исполнения запроса заявитель признан негодным к дальнейшему прохождению военной службы. Заключение утверждено Центральной военно-врачебной комиссией ФГКУ «ГЦ ВВЭ» Минобороны России.