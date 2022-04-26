Уполномоченный по правам человека в Ингушетии отметил снижение числа жалоб жителей в 2021 году

По данным правозащитника, в 2021 году поступило 903 обращения, что на 19% меньше, чем за 2020 год, сообщается на официальном сайте администрации Главы и правительства республики.

«За прошлый год в организацию поступило 903 обращения (в 2020 — 1114). По сравнению с 2020 годом прослеживается уменьшение жалоб граждан на 19%. По результату рассмотрения 312 случаев (34,5%) удалось восстановить права заявителей», — сказал Цечоев.

По-прежнему наибольшая доля недовольств (43%) приходится на вопросы обеспечения жильем и земельными участками под ИЖС, трудовых отношений, соблюдения прав на социальное обеспечение, охраны здоровья и медицинского обслуживания.

25,3% заявлений связаны с нарушениями прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания. По сравнению с 2020 годом статистка говорит о снижении их числа на 43,1%. По словам докладчика, одним из актуальных остается вопрос о переводе заключенных для отбытия наказания в пенитенциарные учреждения, расположенные в СКФО или в непосредственной близости к макрорегиону, в связи с тем, что на территории субъекта таковые отсутствуют.

Кроме того, прослеживается тенденция снижения количества жалоб на действия или бездействие сотрудников правоохранительных органов по сравнению с прошлыми годами.

Вместе с тем остались нераскрытыми 757 нарушений закона, что на 4,5% больше, чем по итогам 2020 года. В числе нераскрытых 148 особо тяжких и 183 тяжких преступления. Имеются факты несоблюдения прав потерпевших.

Между тем аппаратом УПЧ проводится работа по взаимодействию с государственными органами и институтами гражданского общества, межрегиональному сотрудничеству, используются международные механизмы защиты прав человека, осуществляется правовое просвещение и законотворческая деятельность. Осуществляется прием граждан в рамках реализации совместного с адвокатской палатой республики социального проекта «День бесплатной правовой помощи населению Республики Ингушетия», а также приемы с участием Минтруда, Минздрава, других органов исполнительной власти и глав муниципальных образований. Ежеквартально проходит встреча с гражданами, являющимися членами семей лиц, погибших от преступных посягательств.

Также были представлены предложения руководству субъекта о мерах, необходимых для исключения нарушений прав и свобод человека и гражданина на территории республики.

Например, в целях реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уполномоченным высказана инициатива увеличения суммы средств финансирования из федерального бюджета и софинансирования из республиканского бюджета (в настоящее время не более 5%) на приобретение жилых помещений для указанной категории граждан.

В настоящее время сумма составляет 1068 тыс. руб., в то время как реальная фактическая стоимость жилья соответствующей площади на территории Назрани, Сунжи, Карабулака и Магаса составляет 1550-1700 тыс. руб. и более. Также необходимо одновременное принятие дополнительных мер в целях строительства жилых помещений под условия предоставления социального жилья детям-сиротам (не менее 33 кв. м) при строительстве многоквартирных домов в указанных городах.

Для обеспечения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь Ибрагим Цечоев предложил правительству и Минздраву Ингушетии принять дополнительные меры по финансовому обеспечению в целях бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами больных и приобретения медицинского оборудования в 2022 году для государственных учреждений здравоохранения в соответствии с потребностью, поскольку по данному вопросу претензии продолжают поступать.

Калиматов одобрил рекомендации, отметив, что статистика демонстрирует положительную динамику. По его мнению, это является показателем растущего качества работы всех ветвей власти.

«При решении любой задачи важно помнить, что за каждой проблемой стоит живой человек. Мы обязаны его слушать и слышать, помогать преодолевать трудности», — добавил он.