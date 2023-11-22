Уроженец Ингушетии стал победителем чемпионата мира по грэпплингу
Ибрагим Баркинхоев стал победителем чемпионата мира по грэпплингу в весовой категории до 71 кг, сообщили газете «Ингушетия» в центре культуры, спорта и туризма Магаса.
«Ибрагим провел 4 победные схватки, в трех из которых одержал досрочную победу. В финале наш спортсмен выиграл у двукратного чемпиона мира», — рассказал собеседник.
По его словам, директор центра Ибрагим Костоев наградил спортсмена благодарственной грамотой, подчеркнув, что он является примером для подрастающего поколения.
Тренируется боец в клубе «Вайнах» у опытного наставника Хамзата Аушева.
Напомним, Ибрагим также является победителем первенства России по панкратиону.