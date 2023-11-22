Грэпплинг

Уроженец Ингушетии стал победителем чемпионата мира по грэпплингу

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Ибрагим Баркинхоев стал победителем чемпионата мира по грэпплингу в весовой категории до 71 кг, сообщили газете «Ингушетия» в центре культуры, спорта и туризма Магаса.

«Ибрагим провел 4 победные схватки, в трех из которых одержал досрочную победу. В финале наш спортсмен выиграл у двукратного чемпиона мира», — рассказал собеседник.

По его словам, директор центра Ибрагим Костоев наградил спортсмена благодарственной грамотой, подчеркнув, что он является примером для подрастающего поколения.

Тренируется боец в клубе «Вайнах» у опытного наставника Хамзата Аушева.

Напомним, Ибрагим также является победителем первенства России по панкратиону.

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