В 2021 году в Ингушетии общая раскрываемость преступлений увеличилась и составила 62,5%

Докладчик отметил, что за истекший период зарегистрировано на 38,9% меньше убийств и покушений на убийство, на 28,6% меньше умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 100% меньше похищений человека, сократилось число зарегистрированных мошенничеств, нарушений правил дорожного движения со смертельным исходом, хищение путем присвоения или растраты.

Вместе с тем количество поставленных на учет преступлений возросло на 10, 2%. К ним относятся наркопреступления, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, уголовно- наказуемое хулиганство. Как и за аналогичный период прошлого года, раскрываемость взяточничества, вымогательства, терроризма и бандитизма составила 100%.

Руководитель ведомства сообщил об активной работе в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, отметив о пресечении крупных каналов поступления наркотических средств в республику из других регионов страны. Отмечено, что на территории региона в 2021 году зарегистрировано более 1600 наркозависимых лиц.

Активно ведется работа по выявлению преступлений в IT сфере. Ведомство продолжает проводить работу по созданию комфортных условий по оказанию государственных услуг населению, наблюдается увеличение их количества на 29%.

Кроме того, МВД во взаимодействии с другими правоохранительными органами, продолжило мероприятия по предотвращению террористических угроз, выявлению лидеров и активных участников бандподполья, что способствовало стабилизации ситуации в республике, обеспечению безопасности при проведении общественно-политических и культурно-массовых мероприятий.

Большая часть вопросов депутатов была связана с превентивными мерами ведомства, работой участковых, распространенными преступлениями в сети Интернет, миграцией, профессиональной подготовкой сотрудников полиции, условиями приема на службу в органы внутренних дел республики, отмечает пресс-служба НС Ингушетии.

По итогам обсуждения законодатели приняли к сведению отчет о результатах деятельности МВД за 2021 год, озвучив рекомендации Народного собрания республики.