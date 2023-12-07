В 2024 году Ингушетия войдет в проект по распределению социального заказа паллиативной помощи

Он отметил, что с 2021 года апробация идет в Белгородской, Воронежской и Тюменской областях, с 2022 — в Вологодской области и Пермском крае, с 2023 — в Хабаровском крае. Со следующего года в пилотный проект войдет Ингушетия.

По словам Алексея Лаврова, в вышеназванных шести регионах услуги получают уже 215,8 тыс. человек, а объем средств, выделенных в рамках социального заказа, составил 9,9 млрд рублей.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что такая помощь очень важна для тех, кто страдает от тяжелых заболеваний, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Надеемся, что благодаря распределению социального заказа на паллиативную помощь мы сможем улучшить качество жизни этой категории населения. Мы готовы активно участвовать в проекте и делать все возможное для его успешной реализации. Подобные федеральные программы необходимы для улучшения доступности разного рода помощи людям. Уверен, что участие в проекте также позволит нам грамотно распределять объем услуг и анализировать, удовлетворены ли люди получаемой помощью», — подчеркнул руководитель субъекта.

Напомним, паллиативная помощь — это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с неизлечимым заболеванием, путем предотвращения и облегчения страданий за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.