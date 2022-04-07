Ярмарка

В Джейрахском районе Ингушетии 17 апреля откроется сельскохозяйственная ярмарка

0

17 апреля с 09:00 при въезде в сельское поселение Джейрах откроется сельскохозяйственная ярмарка.

В ходе ярмарки будет реализовываться продукция сельскохозяйственных производителей, в том числе баранина, говядина, мелкий рогатый скот, птица, зерно, мука, мёд, мучные изделия, молочные продукты, овощи, фрукты.

По информации Минсельхоза региона, в мероприятии примут участие и местные жители со своими товарами. Каждый, кто хочет реализовать свой товар, получит торговое место совершенно бесплатно.

Напомним, работа по организации ярмарок проводится в рамках поручения Главы Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии продолжаются мероприятия в рамках досрочного этапа ЕГЭ
Представители ингушской диаспоры Липецкой области направили очередной гуманитарный груз на Украину
Ингушский дзюдоист Адам Цечоев стал призёром первенства России среди юниоров до 23 лет
В Ингушетии созданы условия для разговения путников в течение месяца Рамадан
В горах Ингушетии выше 2 тыс. метров ожидается сход лавин
Ингушские парламентарии подарили юным футболистам региона 18 комплектов формы
Жительнице Ингушетии грозит крупный штраф и тюрьма за фиктивную прописку иностранцев
Директрисе детсада в Ингушетии грозит штраф за незаконное трудоустройство бывшего полицейского
Правительством России открыты официальные страницы в «Яндекс. Дзен» и Rutube
В Ингушетии установлены границы зон затоплений и подтоплений на шести реках
В МЧС по Ингушетии подвели итоги регионального этапа фестиваля «Звезда спасения»

Главное

Яндекс.Метрика

 