В Джейрахском районе Ингушетии 17 апреля откроется сельскохозяйственная ярмарка
17 апреля с 09:00 при въезде в сельское поселение Джейрах откроется сельскохозяйственная ярмарка.
В ходе ярмарки будет реализовываться продукция сельскохозяйственных производителей, в том числе баранина, говядина, мелкий рогатый скот, птица, зерно, мука, мёд, мучные изделия, молочные продукты, овощи, фрукты.
По информации Минсельхоза региона, в мероприятии примут участие и местные жители со своими товарами. Каждый, кто хочет реализовать свой товар, получит торговое место совершенно бесплатно.
Напомним, работа по организации ярмарок проводится в рамках поручения Главы Ингушетии.