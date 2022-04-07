В Джейрахском районе Ингушетии 17 апреля откроется сельскохозяйственная ярмарка

В ходе ярмарки будет реализовываться продукция сельскохозяйственных производителей, в том числе баранина, говядина, мелкий рогатый скот, птица, зерно, мука, мёд, мучные изделия, молочные продукты, овощи, фрукты.

По информации Минсельхоза региона, в мероприятии примут участие и местные жители со своими товарами. Каждый, кто хочет реализовать свой товар, получит торговое место совершенно бесплатно.

Напомним, работа по организации ярмарок проводится в рамках поручения Главы Ингушетии.