В горном районе Ингушетии ликвидировали последствия непогоды

«Со снегопадом в Джейрахский район в эти майские дни пришел и камнепад. Что прибавило немало работы работникам министерства автомобильных дорог. В ночное время суток, когда проезжая часть свободна от автотранспорта, дорожники очистили весь путь от последствий снегопада и камнепада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожное полотно района расчищено и обеспечен безопасный проезд автотранспорта.