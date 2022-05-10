Непогода

В горном районе Ингушетии ликвидировали последствия непогоды

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В Джейрахском районе Ингушетии в период майских праздников пошел мокрый снег с сильным ветром, что спровоцировало камнепад на определенных участках дорог, сообщили в Минавтодоре региона.

«Со снегопадом в Джейрахский район в эти майские дни пришел и камнепад. Что прибавило немало работы работникам министерства автомобильных дорог. В ночное время суток, когда проезжая часть свободна от автотранспорта, дорожники очистили весь путь от последствий снегопада и камнепада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожное полотно района расчищено и обеспечен безопасный проезд автотранспорта.

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