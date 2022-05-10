В горном районе Ингушетии ликвидировали последствия непогоды
В Джейрахском районе Ингушетии в период майских праздников пошел мокрый снег с сильным ветром, что спровоцировало камнепад на определенных участках дорог, сообщили в Минавтодоре региона.
«Со снегопадом в Джейрахский район в эти майские дни пришел и камнепад. Что прибавило немало работы работникам министерства автомобильных дорог. В ночное время суток, когда проезжая часть свободна от автотранспорта, дорожники очистили весь путь от последствий снегопада и камнепада», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожное полотно района расчищено и обеспечен безопасный проезд автотранспорта.