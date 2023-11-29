Археология

В горной Ингушетии обнаружен неизвестный ранее склеп

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В Джейрахском районе республики найден ранее неучтённый подземный склеп с костными останками внутри, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

По словам собеседника издания, усыпальница прямоугольной формы располагается северо-восточнее бешеного комплекса «Нижний Пуй».

«В ходе первичных исследований было установлено, что склеп имеет длину более двух метров и ширину в полтора метра. Сверху он был прикрыт каменными плитами», — подчеркнул он.

Отмечается, что помимо замеров, сотрудники музея также провели фотофиксацию и задокументировали описание древнего строения. В дальнейшем выявленный объект будет включён в реестр ОКН региона.

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