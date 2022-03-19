В городе Назрани Ингушетии прошла вторая из ряда запланированных ярмарок

Как сообщили в Минсельхозе республики, желающие могли приобрести продукцию местных (и не только) сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных.

В целом, покупатели остались довольны ценами и качеством представленной продукции. «Спасибо за проведение таких ярмарок, здесь у нас есть возможность закупить продукты впрок по доступным ценам», — подчеркивали жители.

В аграрном ведомстве отметили, что в воскресенье, 20 марта, в городе Малгобеке на рынке «Изобилие» состоится очередная ярмарка.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что по поручению Главы региона с целью стабилизации цен на продовольствие, в республике в течение марта-апреля будут проходить еженедельные ярмарки, организованные министерством сельского хозяйства и продовольствия республики при поддержке администраций городов и районов.

Цены на продукты и товары первой необходимости будут установлены на 10-15% ниже среднерыночных.

Свою продукцию на ярмарках представляют: «Сад-Гигант Ингушетия» и «Агрокомплекс Сунжа», госпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства региона. У жителей будет возможность приобрести по сниженным ценам мясо (баранина, говядина), птицу, зерно, муку, мучные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты.