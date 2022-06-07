В городе Назрани Ингушетии устраняют последствия ураганного ветра
В городе Назрани Ингушетии городские коммунальные службы в оперативном порядке устраняют последствия ураганного ветра.
Как сообщили в мэрии города, рабочие снимают растяжки и баннеры, которые сорвало ветром, убирают поваленные ветки деревьев. Все дворники ЖКХ вышли на уборку города, чтобы оперативно привести улицы в надлежащее состояние. Также в местах, где размыло дороги, идет посыпка.
Отмечается, что ежечасно о ситуации докладывают главе города Урусхану Евлоеву, который держит ситуацию под своим личным контролем.