Последствия стихии

В городе Назрани Ингушетии устраняют последствия ураганного ветра

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В городе Назрани Ингушетии городские коммунальные службы в оперативном порядке устраняют последствия ураганного ветра.

Как сообщили в мэрии города, рабочие снимают растяжки и баннеры, которые сорвало ветром, убирают поваленные ветки деревьев. Все дворники ЖКХ вышли на уборку города, чтобы оперативно привести улицы в надлежащее состояние. Также в местах, где размыло дороги, идет посыпка.

Отмечается, что ежечасно о ситуации докладывают главе города Урусхану Евлоеву, который держит ситуацию под своим личным контролем.

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