В городе Назрани Ингушетии устраняют последствия ураганного ветра

Как сообщили в мэрии города, рабочие снимают растяжки и баннеры, которые сорвало ветром, убирают поваленные ветки деревьев. Все дворники ЖКХ вышли на уборку города, чтобы оперативно привести улицы в надлежащее состояние. Также в местах, где размыло дороги, идет посыпка.

Отмечается, что ежечасно о ситуации докладывают главе города Урусхану Евлоеву, который держит ситуацию под своим личным контролем.