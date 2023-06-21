Десятки людей, если не сотни, с тревогой следили за состоянием водного потока. Некоторые находились на автомобильных переправах аж до четырех утра, спасатели и активисты не сомкнули глаз. Именно к тому моменту ожидался резкий подъем волны. В частности, жители улицы Энгельса боялись, что уровень из-за обильных атмосферных осадков повысится еще на один метр, что могло бы привести к разрушению берегоукреплений из ненадежной гравийной насыпи. Но этого не случилось. Река не проявила свою разрушительную силу, как это было в 2002 году. К счастью, она не вышла из берегов и не привела к затоплению близлежащих домовладений.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МЧС, по предварительным данным, в результате ливня подтоплены свыше 60 частных домовладений в Малгобекском, Сунженском районах и городах Карабулак и Сунжа, оказались залиты дождевой водой приусадебные участки, подвальные помещения, магазины, размыты дороги на некоторых улицах.

Были зафиксированы обрывы и замыкания ЛЭП. Для ликвидации последствий стихии привлекались силы и средства спасательных отрядов МЧС Ингушетии и спецтехника.

«Основной удар непогоды, судя по количеству вызовов, пришелся на город Сунжа. На территории муниципального образования зафиксировано 47 случаев подтопления частных домов, а также в городе размыты гравийные дороги потоком дождевой воды. Со всех улиц со стороны вокзала от холмов вода стекалась вниз на улицу Энгельса в Сунже. По этой причине на окраине образовался большой пруд, что затрудняло транспортное движение по дороге», — рассказал представитель ведомства.

В связи с многочисленными обращениями жителей с просьбой о помощи из Карабулака в Сунжу были переброшены дополнительные силы поисково-спасательной службы.

Улицы превратились в реки, дороги размыло, потоки несли ил и землю. Все это попадало в дома, дворы, подвальные помещения и хозяйственные постройки. Не повезло тем, кто живет в нижней части города. Закрытие бессовестными домовладельцами арыков и отводных каналов привело к затоплению дворов и подвалов на улице Энгельса.

Как сообщили газете «Ингушетия» жители квартирного дома на улице Энгельса № 1/1, 1/2, 6/1 — Колоевы, Могушковы и Эсмурзиевы, дождевая вода прямиком хлынула в подвальные помещения.

«Там у нас находилась бытовая техника, продукты питания, инструменты. Кое-что удалось спасти из имущества, некоторые вещи непригодны для использования. Подвалы были практически полностью затоплены, сами вычищаем все. Раньше такого ущерба от дождевой воды не было, она не накапливалась. Ее сбрасывали, отводили в сторону. Такая ситуация возникла потому, что нет организованного отвода потока воды, специальные каналы были там наверху, на холмах, ранее их использовали именно на такой случай, но они закрыты кем-то. Надо властям устранить причины, установить, почему вся вода со стороны вокзала направлялась на улицу Энгельса, с холмов и других улиц, дорог», — посетовали жители города.

Досталось от стихии жителям 1-го переулка ул. Энгельса. Там полностью затопило двор, котельную, сливную яму, хозяйственную постройку.

«Раньше поток воды после обильных осадков направлялся в овраг, никого не затапливало, сейчас он идет прямо к частным домовладениям. Такого не было даже при наводнении. Причина, думаю, в одном — закрытии арыков, оросительных каналов в верхней части на холмах. Вода сюда идет с улицы Калинина вниз, к нам на улицу Энгельса. Больше всех пострадала малоимущая семья Якуба Чахкиева, проживающая в маленьком доме. Практически все имущество испорчено, весь дом и двор были в воде, подтоплено все хозяйство. Поток добрался и до гуманитарного колледжа, он принес с собой ил и грязь. Надеемся, что власти составят списки пострадавших и возместят ущерб людям, сделают правильные выводы, почему это произошло, ликвидируют именно причины, освободят закрытые оросительные и отводные каналы на возвышенности в городе Сунжа, чтоб люди, проживающие внизу, не страдали каждый раз», — сказал Магомед Балаев.

Руслан Аушев вместе с супругой спасал цыплят из водяного плена, которые плавали в сарае.

Помимо этого, на улице Энгельса произошел обвал грунта на месте строительства канализационного коллектора, что создает аварийную ситуацию на участке с интенсивным движением.

В водоворот стихии затянуло жителей улиц в районе вокзала. Там затоплены магазины, частный сектор. В очередной раз ливень нанес ущерб и жителю улицы Дружбы Абукару Идигову, воду откачивали несколько раз, привлекая спасателей.

Помимо угрозы подтопления дождевой водой из-за закрытых отводных каналов на холмах, жителей улицы Энгельса беспокоит состояние берегоукрепительных сооружений из слабой гравийной насыпи, которую сильно подмыло в результате подъема уровня воды в реке Сунжа.

В связи с этим ранее в МЧС республики жители направляли письмо с просьбой укрепить берега реки на окраине улиц Энгельса и Зеленая бетонными плитами. Как сообщили «Ингушетии» в ведомстве, по данному обращению уже начата соответствующая подготовительная работа.

«На основании обращения жителей города Сунжа в кратчайшие сроки специалисты отдела ЧС министерства по поручению руководителя ведомства подготовили всю необходимую документацию, которая передана в мэрию Сунжи. Согласно порядку, вопрос должны вынести на рассмотрение заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принятое членами комиссии решение направляется в МЧС Ингушетии и республиканское правительство», — сообщил представитель министерства.

Напомним, ранее жители Сунжи сообщали нашему изданию о том, что из-за регулярного подмыва под разрушительным влиянием воды берега реки на улице Зеленой и окраине улицы Энгельса со временем осыпаются. По их словам, вода подбирается к жилому сектору. Обрушение берега они наблюдали и более месяца назад, люди выходили на улицу, услышав грохот в ночное время. Оказалось, что это падение грунта в реку в результате подмыва берега.

Специалисты отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций мэрии Сунжи вместе с активистами осматривали участок обвала. На тот момент угрозы подтопления, к счастью, не было, но они отметили необходимость обследования всей береговой линии на территории муниципалитета для определения слабых мест и выработки вместе с компетентными органами республики предложений по строительству сооружений. Хотя без поддержки республиканских и, конечно же, федеральных властей, как они признались, самостоятельно органы местного самоуправления провести масштабные работы не в состоянии.

Первый переулок на улице Зеленой оказался подтопленным в результате повышения уровня реки в 2020 году. Вода проникла в огороды, сараи, подвальные помещения, хозяйственные постройки. Был нанесен ущерб жителям.

Горожане считают, что надо укрепить берега капитально бетонными плитами, а не гравийной насыпью, которая подмывается. После наводнения в 2002 году были проведены работы по укреплению берегов, но почему-то остановились до поворота на улице Зеленой. Хотя удар стихии каждый раз приходится на этот участок, рабочие не стали продвигаться дальше. По проекту они должны были и там забетонировать, но не сделали этого. Тогда затопило и улицу Энгельса, а также улицу Сухая Сунжа, людей эвакуировали грузовиками. На стороне улицы Энгельса не стали класть плиты, просто сделали гравийную насыпь, что ненадежно. Сунженцы считают, что необходимо построить объекты инженерной защиты, укрепительные сооружения, сплошь закрывающие берега, нельзя ограничиваться гравийной насыпью.

Через газету «Ингушетия» они обратились к муниципальным, республиканским и федеральным властям с просьбой организовать масштабные работы по укреплению берегов на окраине улицы Энгельса и Зеленой для недопущения дальнейшего разрушения береговой линии, повтора пагубных последствий ЧС 2002 года.