В городе Сунжа Ингушетии 2 апреля будет организована продовольственная ярмарка

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, мероприятие проводится в соответствии с планом-графиком Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

На ярмарке будут предложены свежие овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясные деликатесы и многое другое по оптимальным ценам. Прийти за покупками можно будет с 9:00 до 13:00.