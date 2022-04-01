Ярмарка

В городе Сунжа Ингушетии 2 апреля будет организована продовольственная ярмарка

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В городе Сунжа 2 апреля текущего года на площади, расположенной напротив сельскохозяйственного рынка на улице Ахмеда Хашагульгова (бывшая Бояджиева), будет организована продовольственная ярмарка.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, мероприятие проводится в соответствии с планом-графиком Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

На ярмарке будут предложены свежие овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясные деликатесы и многое другое по оптимальным ценам. Прийти за покупками можно будет с 9:00 до 13:00.

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