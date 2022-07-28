В городе Сунже Ингушетии устранено более 10 прорывов водопроводов за текущую неделю

В настоящее время аварийно-восстановительной бригадой водоканала г. Сунжи ведутся работы по устранению прорыва на улице Комсомольской.

Напомним, за минувшие дни силами рабочей бригады городского водоканала устранены прорывы на улицах Моздокская, Демченко, Луначарского, два прорыва на участке авторынка, на улицах Харланова, Розы Люксембург, два прорыва на улице Максима Горького и др.