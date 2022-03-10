Ярмарка

В Ингушетии будут проходить еженедельные продовольственные ярмарки

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По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова с целью стабилизации цен на продукты первой необходимости в городах и районах республики будут проходить еженедельные продовольственные ярмарки.

Ярмарки организует министерство сельского хозяйства и продовольствия региона, сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве. Жителям будет представлена продукция местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных.

Первая ярмарка пройдет в субботу, 12 марта. Время проведения — с 9:00 до 13:00 ч.

Место проведения — площадка напротив рынка «Магас» (рядом с Аланскими воротами).

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