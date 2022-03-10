В Ингушетии будут проходить еженедельные продовольственные ярмарки

Ярмарки организует министерство сельского хозяйства и продовольствия региона, сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве. Жителям будет представлена продукция местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных.

Первая ярмарка пройдет в субботу, 12 марта. Время проведения — с 9:00 до 13:00 ч.

Место проведения — площадка напротив рынка «Магас» (рядом с Аланскими воротами).