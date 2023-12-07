В Ингушетии дети с редкими заболеваниями были обеспечены лекарствами на сумму 192 млн рублей
В 2023 году в республике лекарственными препаратами на сумму более 192 млн рублей были обеспечены 16 детей с редкими заболеваниями по 79 рецептам. Об этом в режиме видеосвязи Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову рассказала министр здравоохранения региона Зарема Антошкиева.
По ее словам, препараты были выделены фондом «Круг добра», созданным по поручению Президента России, в зависимости от существующей потребности. На следующий год от республики заявлено уже 19 человек, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.
Махмуд-Али Калиматов отметил, что очень важно в полной мере обеспечивать детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, необходимыми лекарствами.
«Здоровье детей должно быть всеобщим приоритетом, поддержка, естественно, должна оказываться не только на федеральном уровне, но и на уровне региональных властей. Очень важно, чтобы все, кто нуждается в должном лечении, получали его, особенно если речь идет о редких заболеваниях. В этом вопросе важно проявлять особую ответственность», — подчеркнул руководитель субъекта.