В Ингушетии до 1 июня сняли почти все ограничения по Covid-19

В соответствии с новыми поправками, до 1 июня текущего года публичные и массовые мероприятия, а также досуговые, развлекательные, зрелищные, выставочные просветительские, рекламные и иные акции с очным присутствием граждан на территории региона проводятся по решению премьер-министра субъекта.

При этом, решение будет согласовано с главным санитарным врачом по республике, с учетом необходимости обеспечения контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Таким образом, сохраняются и продлеваются изменения последнего проекта указа, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.