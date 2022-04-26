В Ингушетии до 1 июня сняли почти все ограничения по Covid-19
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес изменения в свой указ от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» из-за распространения Covid-19.
В соответствии с новыми поправками, до 1 июня текущего года публичные и массовые мероприятия, а также досуговые, развлекательные, зрелищные, выставочные просветительские, рекламные и иные акции с очным присутствием граждан на территории региона проводятся по решению премьер-министра субъекта.
При этом, решение будет согласовано с главным санитарным врачом по республике, с учетом необходимости обеспечения контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Таким образом, сохраняются и продлеваются изменения последнего проекта указа, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.