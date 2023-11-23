В Ингушетии медработник через прокуратуру добилась стимулирующих выплат
В результате вмешательства прокуратуры Сунженского района республики медработнику выплатили стимулирующие, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве республики.
После обращения женщины прокуратура провела проверку и установила, что заявительница осуществляла регистрацию больных в приемном отделении Сунженской центральной районной больницы. Впоследствии у этих людей был диагностирован Covid-19.
Между тем выплаты стимулирующего характера за работу с такими больными в 2020-2022 годах медработнику не производились.
Сунженским районным судом исковые требования прокурора были оставлены без удовлетворения. Не согласившись с этим решением, он обратился в Верховный суд республики.
ВС удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и обязал ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» произвести заявительнице выплаты стимулирующего характера. Женщина получила около 70 тыс. рублей.