В Ингушетии медработник через прокуратуру добилась стимулирующих выплат

После обращения женщины прокуратура провела проверку и установила, что заявительница осуществляла регистрацию больных в приемном отделении Сунженской центральной районной больницы. Впоследствии у этих людей был диагностирован Covid-19.

Между тем выплаты стимулирующего характера за работу с такими больными в 2020-2022 годах медработнику не производились.

Сунженским районным судом исковые требования прокурора были оставлены без удовлетворения. Не согласившись с этим решением, он обратился в Верховный суд республики.

ВС удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и обязал ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» произвести заявительнице выплаты стимулирующего характера. Женщина получила около 70 тыс. рублей.