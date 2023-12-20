Новый год

В Ингушетии не будет новогодних салютов

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Как и в прошлом году, в Ингушетии не будет новогодних салютов и масштабных праздничных мероприятий, сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, формат изменен в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране и в мире.

«Все внимание будет уделено только детям, для которых планируется провести ряд мероприятий. Дополнительных трат на украшения населённых пунктов республики также не планируем, будут использованы праздничные инсталляции предыдущих лет», — отметил руководитель региона.

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