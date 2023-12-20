В Ингушетии не будет новогодних салютов
Как и в прошлом году, в Ингушетии не будет новогодних салютов и масштабных праздничных мероприятий, сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, формат изменен в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране и в мире.
«Все внимание будет уделено только детям, для которых планируется провести ряд мероприятий. Дополнительных трат на украшения населённых пунктов республики также не планируем, будут использованы праздничные инсталляции предыдущих лет», — отметил руководитель региона.