Олимпиада

В Ингушетии определили лучших знатоков избирательного права среди школьников

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В Ингушетии подвели итоги первого тура регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса за 2023-2024 годы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Избиркоме республики, победителями признаны и допущены к участию во втором туре отборочного этапа учащиеся 10 и 11 классов.

Среди учащихся 11 классов отличились Галаева Айшат (ГБОУ СОШ № 30 с. п. Сагопши) и Накостоева Мадина (ГБОУ СОШ № 2 г. Назрань).

Среди учащихся 10 классов в лидеры выбились Батаева Хава (ГБОУ СОШ № 3 г. Карабулак) и Ахриев Муслим (ГБОУ СОШ № 30 с. п. Сагопши).

Напомним, второй тур регионального этапа олимпиады, где участвуют не более 4 человек от каждого субъекта страны, пройдет в декабре 2023 года в форме электронного тестирования на базе сайта РЦОИТ при ЦИК России. Участники, набравшие 28-30 баллов, будут признаны победителями регионального этапа олимпиады. Заключительный этап олимпиады пройдет весной 2024 года в Москве.

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