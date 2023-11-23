В Ингушетии определили лучших знатоков избирательного права среди школьников

Как сообщили газете «Ингушетия» в Избиркоме республики, победителями признаны и допущены к участию во втором туре отборочного этапа учащиеся 10 и 11 классов.

Среди учащихся 11 классов отличились Галаева Айшат (ГБОУ СОШ № 30 с. п. Сагопши) и Накостоева Мадина (ГБОУ СОШ № 2 г. Назрань).

Среди учащихся 10 классов в лидеры выбились Батаева Хава (ГБОУ СОШ № 3 г. Карабулак) и Ахриев Муслим (ГБОУ СОШ № 30 с. п. Сагопши).

Напомним, второй тур регионального этапа олимпиады, где участвуют не более 4 человек от каждого субъекта страны, пройдет в декабре 2023 года в форме электронного тестирования на базе сайта РЦОИТ при ЦИК России. Участники, набравшие 28-30 баллов, будут признаны победителями регионального этапа олимпиады. Заключительный этап олимпиады пройдет весной 2024 года в Москве.