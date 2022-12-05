В Ингушетии от полиомиелита привили более 10 тыс. детей

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Работники медицинских учреждений Ингушетии активно проводят работу по иммунизации детей, в ходе кампании привито 10 915 детей.

Как сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики, выездные прививочные бригады работают на педиатрических участках, в ДОУ и школах в усиленном режиме, без выходных.

На сегодняшний день в республике в наличии более 13 тыс. доз пентаксима и свыше 35 тысяч — ОПВ, также дополнительно получено 1,5 тыс. доз ИПВ.

По данным Минздрава региона случаев нарушения «холодового» режима нет, на всех объектах хранения и транспортировки вакцин обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

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