Детский отдых

В Ингушетии открылись летние лагеря с круглосуточным режимом

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В Ингушетии дан старт работе трем летним лагерям отдыха для детей и подростков с круглосуточным режимом пребывания.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, открылись ДОЛ «Эрзи», лагерь имени Комарова, центр подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот».

Отмечается, что за две недели до начала работы было подготовлено штатное расписание и план работы. Также проведены дезинфекционные обработки всех территорий, составлено перспективное меню, учитывая возрастные особенности. Для детей предусмотрено пятиразовое питание.

Напомним, что в этом году отдых и оздоровление в летних лагерях с круглосуточным режимом работы получат более 1,5 тысячи детей и подростков.

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