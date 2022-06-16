В Ингушетии открылись летние лагеря с круглосуточным режимом

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, открылись ДОЛ «Эрзи», лагерь имени Комарова, центр подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот».

Отмечается, что за две недели до начала работы было подготовлено штатное расписание и план работы. Также проведены дезинфекционные обработки всех территорий, составлено перспективное меню, учитывая возрастные особенности. Для детей предусмотрено пятиразовое питание.

Напомним, что в этом году отдых и оздоровление в летних лагерях с круглосуточным режимом работы получат более 1,5 тысячи детей и подростков.