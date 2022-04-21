В Ингушетии по требованию прокуратуры ограничили доступ к 9 сайтам по продаже «снюса»

Как отмечает пресс-служба регионального надзорного ведомства, вход на указанные сайты не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием и скопировать материалы в электронном варианте мог любой желающий, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют.

Между тем, частью 2 ст. 14.53 КоАП России предусмотрена административная ответственность за оптовую или розничную продажу насвая и «снюса». Размещение в свободном доступе подобной информации влечет угрозу нарушения устоев нравственности и правопорядка, а также прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

С целью устранения нарушений закона, в Малгобекский городской суд было направлено девять административных исковых заявления о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории России и ограничению доступа к ней.