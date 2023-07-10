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В Ингушетии пройдет Всероссийский молодежный форум-поход «Трасса развития — 2023»

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В Ингушетии с 19 по 25 июля текущего года пройдёт Всероссийский молодёжный форум-поход «Трасса развития — 2023», об этом сообщил Коммолодёжи республики.

Отмечается, что это инновационный проект для молодёжи, сочетающий в себе формат классического палаточного похода и яркой обучающей программы.

Участники мероприятия соберутся в горах Ингушетии на территории альпинистского лагеря «Кязи» в окрестностях сельского поселения Джейрах, на высоте 2050 метров. В проекте будут участвовать 100 человек из восьми округов РФ.

Форум проводится при поддержке Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, администрации Джейрахского муниципального района, Комитета по делам молодёжи и Комитета по туризму республики.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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