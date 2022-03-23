В Ингушетии сформирован инвестиционный портфель на 25 млрд рублей

Отмечается, что республике функционирует механизм сопровождения инвестиционных проектов в режиме единого окна и сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая повышение инвестиционной привлекательности и улучшение промышленного потенциала региона, полный комплекс мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для этого созданы региональные институты развития, в частности, корпорация развития региона, фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции, бизнес-инкубаторы.

В настоящее время в инвестиционный портфель республики входит более 40 проектов, говорится в сообщении.