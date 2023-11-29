В Ингушетии создано более 6 тыс. рабочих мест в новых образовательных организациях

По ее словам, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов образования, а это значит, что могут трудоустроиться еще 1,2 тыс. человек.

«У нас в Сунженском районе, в предгорных сельских поселениях Мужичи, Алкун, Чемульга, абсолютно никакой перспективы строительства ДОУ не было. Также в крупных сельских поселениях Назрановского района были территории, где вообще не было новых детсадов», — сказала министр, отметив, что сегодня в каждом населенном пункте имеются два и более детских садов.

Также Эсет Бокова проинформировала, что в 2022-2023 годах в 29 образовательных организациях проведен капремонт и созданы все условия для успешной учебы.

«Помимо решения застарелых проблем загруженности детсадов и общеобразовательных учреждений, мы благодаря всесторонней поддержке федерального центра обеспечиваем рабочими местами молодых специалистов, выпускников вузов, которые смогут применять приобретенные в стенах высших учебных заведений знания на практике, повышать квалификацию, научатся работать с детьми, приносить пользу республике, повышая качество системы образования как приоритетного направления государства», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.