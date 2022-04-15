Экология

В Ингушетии выявлены нарушения федерального закона об охране атмосферного воздуха

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Назрановской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в области охраны атмосферного воздуха.

В частности, был проведён мониторинг обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в деятельности Минераловодского участка дирекции по тепловодоснабжению и ОАО «Аэропорт «Магас» имени Суламбека Осканова».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Назрановской транспортной прокуратуре, в ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований федерального закона об охране атмосферного воздуха.

В связи с этим в адрес руководства Минераловодского участка дирекции по тепловодоснабжению и ОАО «Аэропорт «Магас» внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Кроме этого, в отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административной ответственности за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов. Дела направлены на рассмотрение в Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения выявленных нарушений находятся на контроле Назрановской транспортной прокуратуры.

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