В Ингушетии задержаны подозреваемые в нелегальном обороте оружия

В рамках совместных мероприятий у задержанных были обнаружены и изъяты гранатомет, огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов, предметы с символикой, запрещенной на территории России.

Проводится проверка на причастность подозреваемых к другим преступлениям, сообщает пресс-служба управления национальной гвардии по республике.