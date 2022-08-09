В Ингушетии задержаны подозреваемые в нелегальном обороте оружия
Сотрудники СОБР и ОМОН, выполняющие задачи в составе объединенной группировки войск на Северном Кавказе, оказали содействие коллегам из УФСБ при задержании жителей Ингушетии, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
В рамках совместных мероприятий у задержанных были обнаружены и изъяты гранатомет, огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов, предметы с символикой, запрещенной на территории России.
Проводится проверка на причастность подозреваемых к другим преступлениям, сообщает пресс-служба управления национальной гвардии по республике.