В Ингушском госуниверситете работает телефон доверия по вопросам противодействия коррупции

«В соответствии со статьей 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции» в целях обеспечения мер по профилактике коррупции в ИнгГУ ведется плановая работа по выполнению воспитательных и просветительских мероприятий антикоррупционной направленности», — рассказал собеседник.

По телефону доверия по вопросам противодействия коррупции принимается и рассматривается информация о коррупционных проявлениях в действиях работников ИнгГУ, конфликтах интересов в действиях работников университета, несоблюдении работниками вуза ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 8 (928) 095-50-05.