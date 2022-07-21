В Ингушском госуниверситете работает телефон доверия по вопросам противодействия коррупции
В Ингушском государственном университете работает телефон доверия по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе вуза.
«В соответствии со статьей 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции» в целях обеспечения мер по профилактике коррупции в ИнгГУ ведется плановая работа по выполнению воспитательных и просветительских мероприятий антикоррупционной направленности», — рассказал собеседник.
По телефону доверия по вопросам противодействия коррупции принимается и рассматривается информация о коррупционных проявлениях в действиях работников ИнгГУ, конфликтах интересов в действиях работников университета, несоблюдении работниками вуза ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.
Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 8 (928) 095-50-05.