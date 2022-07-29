В летнем лагере «Эрзи» показали выставку «Драгоценный мир живой природы»

Выставка состояла из десяти фотополотен с подробной информацией об экземплярах монет, отчеканенных в сериях «Красная книга» и «Сохраним наш мир», видах металла, из которого они изготовлены, датах выпуска и тираже. Посетители также узнали интересные факты о повадках и среде обитания редких животных.

«Фотовыставка показывает, насколько многообразен и хрупок животный мир нашей страны и как важно сохранить его для будущих поколений, — сказала заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Ингушетия Аза Мамилова. — Юные посетители выставки смогли также по достоинству оценить и мастерство художников-медальеров, так как в эту экспозицию отобраны одни из самых изящных и искусно выполненных монет».