Детский отдых

В летнем лагере «Эрзи» показали выставку «Драгоценный мир живой природы»

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На открытой площадке детского лагеря «Эрзи», расположенного в горной части Ингушетии, прошла фотовыставка Банка России «Драгоценный мир живой природы». Воспитанники и сотрудники лагеря увидели изображения памятных монет, посвященных исчезающим видам животных, птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу.

Выставка состояла из десяти фотополотен с подробной информацией об экземплярах монет, отчеканенных в сериях «Красная книга» и «Сохраним наш мир», видах металла, из которого они изготовлены, датах выпуска и тираже. Посетители также узнали интересные факты о повадках и среде обитания редких животных.

«Фотовыставка показывает, насколько многообразен и хрупок животный мир нашей страны и как важно сохранить его для будущих поколений, — сказала заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Ингушетия Аза Мамилова. — Юные посетители выставки смогли также по достоинству оценить и мастерство художников-медальеров, так как в эту экспозицию отобраны одни из самых изящных и искусно выполненных монет».

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