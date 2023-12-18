В Магасе начаты работы по обустройству подъездной дороги к детскому саду

«Дал поручение оперативно выполнить необходимые работы. Дорога протяженностью 800 метров с гравийным покрытием будет готова уже до конца года. Там же в скором времени появится и асфальтированный тротуар для пешеходов шириной два метра», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что ежегодно в республике сдаются новые детские сады и школы, задача глав муниципалитетов проследить за тем, чтобы ко всем социальным объектам были предусмотрены подъездные пути.

«Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги», который финансируется из федерального бюджета, мы ежегодно ремонтируем региональные дороги. Часть средств муниципальных бюджетов высвобождается, поэтому необходимо заняться именно второстепенными улицами, проездами и тротуарами, которые ведут к детским садам и школам», — подчеркнул Глава.