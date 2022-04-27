В Магасе прошла продовольственная ярмарка к празднику разговения Ид аль-Фитр

«На ярмарке был представлен ассортимент товаров как местных производителей, так и представителей соседних регионов: сельскохозяйственная и мясо-молочная продукция, овощи, фрукты, мед, орехи, чай и многое другое по ценам ниже рыночных», — говорится в сообщении.

Отметим, что в марте-апреле еженедельно в различных населенных пунктах Ингушетии, по поручению Главы региона, проходят сельскохозяйственные ярмарки. Цены на продукты и товары первой необходимости установлены на 10-15% ниже среднерыночных.