Ярмарка

В Малгобеке прошла продовольственная ярмарка для стабилизации цен на продукты

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В городе Малгобеке Ингушетии прошла продовольственная ярмарка, организованная для стабилизации цен на товары общего потребления, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Минсельхоз Ингушетии выступил организатором мероприятия. Здесь была представлена продукция местных и не только сельхозтоваропроизводителей, которую горожане могли приобрести по ценам ниже рыночных. Это продукция Карабулакского мукомольного завода, КФХ «Ярыжев», «Сад-гигант Ингушетия», КФХ «Ваделов» и другие», — говорится в сообщении.

Отметим, что аналогичные ярмарки проходят еженедельно в Ингушетии по поручению Главы региона.

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