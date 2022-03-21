В Малгобеке прошла продовольственная ярмарка для стабилизации цен на продукты

«Минсельхоз Ингушетии выступил организатором мероприятия. Здесь была представлена продукция местных и не только сельхозтоваропроизводителей, которую горожане могли приобрести по ценам ниже рыночных. Это продукция Карабулакского мукомольного завода, КФХ «Ярыжев», «Сад-гигант Ингушетия», КФХ «Ваделов» и другие», — говорится в сообщении.

Отметим, что аналогичные ярмарки проходят еженедельно в Ингушетии по поручению Главы региона.