Концерт

В Москве состоится сольный концерт народной артистки Ингушетии Тамары Яндиевой

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В Москве 26 августа состоится большой сольный концерт заслуженной артистки России, народной артистки Ингушетии Тамары Яндиевой. Мероприятие пройдет в банкетном зале «Наполеон», ведущими выступят Ильяс Евлоев и Лора Суперфин.

В первой части Тамара Яндиева исполнит песни на родном языке «Малх», «Адудахий», «Дярикоч», «Гянер безаи», «Совди», «Хьо везаш», «Кур Махми во1».

Затем гости мероприятия услышат песни «Сын Кавказа», «Еза аьлча», «Танец орла», «Гучаяла» в исполнении ингушской артистки Лемы Нальгиевой и «Я с тобой» в исполнении ведущей концерта Лоры Суперфин.

Вторая часть концерта начнется с выступления композитора и исполнителя Али Димаева, который порадует публику своими песнями на ингушском языке «Ингушетия», «Матери», «Зов Ингушетии», «Осенняя мелодия», а также на русском «Ни о чем не жалейте».

Далее концерт продолжится выступлением Тамары Яндиевой, которая подарит зрителям песни «Эрзи», «Сарахь», «Д1ама хог1о», «Со ицмале», «Сала1ат», «Йо1», «Дарида». В завершение мероприятия прозвучит песня в дуэте с Али Димаевым «Даймохк».

Банкетный зал «Наполеон» находится по адресу: г. Москва, улица Гарибальди, д. 1А.

Начало концерта — в 19:30 мск.

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