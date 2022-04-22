В Назрани Ингушетии 24 апреля откроется ярмарка

Как сообщили в мэрии города, каждый желающий сможет приобрести товары от местных производителей на 15-20% дешевле, чем в магазинах или на рынке.

Проведение данной ярмарки является отличным подспорьем для жителей города и не только в преддверии главного праздника мусульман Ид аль-Фитр, считают организаторы мероприятия.