В Назрани Ингушетии 24 апреля откроется ярмарка
На территории Дворца культуры в Назрани в это воскресенье, 24 апреля, с 9:00 до 13:00 Минсельхозом Ингушетии при поддержке администрации города Назрань будет организована большая продуктовая ярмарка.
Как сообщили в мэрии города, каждый желающий сможет приобрести товары от местных производителей на 15-20% дешевле, чем в магазинах или на рынке.
Проведение данной ярмарки является отличным подспорьем для жителей города и не только в преддверии главного праздника мусульман Ид аль-Фитр, считают организаторы мероприятия.