В Назрани Ингушетии завершено строительство детского сада на 220 мест
В городе Назрани завершено строительство детского сада на 220 мест, возведенного в рамках нацпроекта «Демография» на территории старого мельзавода.
По информации пресс-служба Главы и правительства республики, объект, стоимостью 146 млн рублей, построен ООО «Гранул», по заказу Минстроя региона.
Здание нового ДОУ двухэтажное с подвальными помещениями, отдельным пищеблоком, актовым, спортивным залами, помещениями для 12 возрастных групп, которые включают, спальню, игровую и санузел.
Также благоустроена территория, обустроены игровые площадки для детей.