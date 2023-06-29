В Назрани Ингушетии завершено строительство детского сада на 220 мест

По информации пресс-служба Главы и правительства республики, объект, стоимостью 146 млн рублей, построен ООО «Гранул», по заказу Минстроя региона.

Здание нового ДОУ двухэтажное с подвальными помещениями, отдельным пищеблоком, актовым, спортивным залами, помещениями для 12 возрастных групп, которые включают, спальню, игровую и санузел.

Также благоустроена территория, обустроены игровые площадки для детей.