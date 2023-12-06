В новогодние выходные при правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб

Как сообщил руководитель министерства энергетики и ЖКХ региона Ахмед Лолохоев на совещании в Магасе, по всем возникающим вопросам жители республики смогут обратится по телефону горячей линии Службы 112 и в оперативный штаб по следующим номерам телефонов: 8 (8734) 55-14-23 и 8 (928) 747-75-44.

«Проверьте готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ, наличие резервного запаса необходимых материалов для устранения технологических нарушений. Новогодние праздники не должны быть омрачены неприятными происшествиями, мы должны обеспечить населению комфортный каникулярный период», — подчеркнул премьер Ингушетии Владимир Сластенин.

Отмечается, что Махмуд-Али Калиматов также поручил принять необходимые меры для обеспечения правопорядка в местах массового пребывания людей.

Кроме того, в праздничные выходные будет обеспечено бесперебойное функционирование общественного транспорта. Информация о режиме работы и контактных данных перевозчиков будет размещена на официальном сайте Минпромсвязи республики, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.