Во время новогодних праздников в Ингушетии будет работать оперштаб

Отмечается, что он будет оперативно реагировать на обращения граждан по поводу перебоев в электро-, газо- и водоснабжении в праздничные дни с 31 декабря по 9 января.

Если вдруг возникнут чрезвычайные ситуации, связанные с ЖКХ, то жители республики будут иметь возможность позвонить по номеру горячей линии 112; на номера телефонов оперативного штаба при правительстве РИ: 8 (8734) 55-14-23, 8 (928) 747-75-44.