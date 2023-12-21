Оперативный штаб

Во время новогодних праздников в Ингушетии будет работать оперштаб

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На время новогодних праздников в республике создадут оперштаб, сообщили газете «Ингушетия» в региональном правительстве.

Отмечается, что он будет оперативно реагировать на обращения граждан по поводу перебоев в электро-, газо- и водоснабжении в праздничные дни с 31 декабря по 9 января.

Если вдруг возникнут чрезвычайные ситуации, связанные с ЖКХ, то жители республики будут иметь возможность позвонить по номеру горячей линии 112; на номера телефонов оперативного штаба при правительстве РИ: 8 (8734) 55-14-23, 8 (928) 747-75-44.

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