Организаторами мероприятия являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд «Росконгресс». Основная задача форума — выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут весомый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 899 от 8 декабря 2022 года форум проводится ежегодно.

Как сообщили в Фонде содействия инновациям, в настоящее время открыта крауд-платформа ideas. roscongress. org , где граждане имеют возможность добавлять и представлять свои идеи и проекты по предложенным номинациям. Сбор идей будет осуществляться по 6 направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы. Прием заявок продлится до 26 апреля 2023 года.

Очная часть форума пройдёт 28-29 июня текущего года. 28 июня организуются все мероприятия форума, а 29 июня состоится пленарное заседание.

На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе займется широкое экспертное сообщество АСИ, задачей которого станет отбор топ-1000 идей. В дальнейшем экспертным советом АСИ будут отобраны топ-200 идей, и к концу мая председатель и бюро экспертного совета АСИ определят топ-100 идей. 10 лучших по итогам отбора инициатив будут представлены Президенту России в рамках очной части форума. Также авторы идей, вошедших в топ-листы, получат возможность презентовать свои проекты на мероприятиях, проводимых фондом «Росконгресс», в течение года.