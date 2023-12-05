В селе Алхасты Ингушетии начаты работы по прокладке электропроводящих сетей

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в настоящее время проводятся работы по бурению и установке новых опор ЛЭП. В дальнейшем планируется прокладка кабеля СИП и установка новой трансформаторной подстанции для новостроек.

«Также планируется установка новых опор ЛЭП на улице Набережная. Вместе с тем на нескольких улицах внутри села будут заменены ветхие деревянные опоры», — отметил представитель властей района.