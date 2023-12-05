Электроснабжение

В селе Алхасты Ингушетии начаты работы по прокладке электропроводящих сетей

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В сельском поселении Алхасты стартовали работы по прокладке электропроводящих сетей в районе новостроек на улицах Галаева и Гарданова.
 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в настоящее время проводятся работы по бурению и установке новых опор ЛЭП. В дальнейшем планируется прокладка кабеля СИП и установка новой трансформаторной подстанции для новостроек.

«Также планируется установка новых опор ЛЭП на улице Набережная. Вместе с тем на нескольких улицах внутри села будут заменены ветхие деревянные опоры», — отметил представитель властей района.

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