Праздник

В столице Ингушетии состоится праздничное мероприятие в честь праздника Ид ал-Адха

0

На ипподроме в столице Ингушетии сегодня, 2 июля, состоятся праздничные мероприятия в честь праздника Ид ал-Адха — ГIурба, организаторами которых выступили администрация города Магаса, спортивный клуб «Чингиз» и проект «Безликие».

«Каждый из вас сможет насладиться разнообразными блюдами абсолютно бесплатно — пловом, мясом, шаурмой, хотдогами, напитками, мороженым, попкорном и многими другими, сообщается в Телеграм-канале мэрии Магаса.

Также для молодежи будут организованы различные развлечения и конкурсы: чтение Корана, исламская викторина, скачки, поднятие камня, жим лежа, борьба на поясах, бег на 100 метров, силовые подтягивания, поднятие гири, подтягивание на перекладине, армрестлинг. А самым интересным событием станет чемпионат по набиванию «лянги».

На праздник, который начнется в 14 часов приглашаются все желающие. Организаторы уверены, что мероприятия запомнятся и взрослым, и детям надолго.

Напомним, что 28,29 и 30 июня в республике были объявлены выходными в честь мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Соответствующий указ подписал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Сунже Ингушетии ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса
Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать 20 сайтов по продаже жевательного табака
Суд обязал власти Сунжи Ингушетии обустроить тротуар и освещение на одной из улиц
Следователи выявили незаконную выдачу земельных участков в Ингушетии 10 лет назад
В Ингушетии чествовали молодого хоккеиста Адама Евлоева
В Сунженском районе Ингушетии провели уборку мусора в прибережной полосе реки Асса
Боец ММА Александр Емельяненко проходит в Ингушетии реабилитацию после очередного боя
Сотрудник МЧС по Ингушетии провел профилактическую беседу с детьми в лагере «Молодой патриот»
Ведомственных наград удостоены три работника сферы образования Ингушетии
За попытку сбыть полкилограмма героина житель Ингушетии приговорен к 12 годам колонии
После выставления на торги дома жительница Ингушетии погасила долг перед банком

Главное

Яндекс.Метрика

 