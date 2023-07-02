В столице Ингушетии состоится праздничное мероприятие в честь праздника Ид ал-Адха

«Каждый из вас сможет насладиться разнообразными блюдами абсолютно бесплатно — пловом, мясом, шаурмой, хотдогами, напитками, мороженым, попкорном и многими другими, сообщается в Телеграм-канале мэрии Магаса.

Также для молодежи будут организованы различные развлечения и конкурсы: чтение Корана, исламская викторина, скачки, поднятие камня, жим лежа, борьба на поясах, бег на 100 метров, силовые подтягивания, поднятие гири, подтягивание на перекладине, армрестлинг. А самым интересным событием станет чемпионат по набиванию «лянги».

На праздник, который начнется в 14 часов приглашаются все желающие. Организаторы уверены, что мероприятия запомнятся и взрослым, и детям надолго.

Напомним, что 28,29 и 30 июня в республике были объявлены выходными в честь мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Соответствующий указ подписал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.