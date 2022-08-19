Верховный суд Ингушетии за 2022 год рассмотрел свыше 40 тыс. дел

«В суды общей юрисдикции республики в первом полугодии 2022 года поступило 40 171 судебное дело и материал, что на 39% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Всего судами общей юрисдикции республики в первом полугодии 2022 года рассмотрено в основном с высоким качеством и в разумные сроки 38 108 дел и материалов (в первом полугодии 2021 года — 27 207). Абсолютное большинство судебных дел — 95% — рассмотрено в законные сроки», — сказал Фаргиев.

По его словам, в отчетном периоде окончено производством 423 уголовных дела в отношении 450 лиц. С вынесением приговора рассмотрено 328 уголовных дел в отношении 341 лица.

«Общее число осужденных по уголовным делам, рассмотренным судами республики в первом полугодии 2022 года, составило 334 лица, что на 31% меньше, чем в первом полугодии 2021 года — 487 лиц. Из них осуждено к лишению свободы 61 лицо, к условному осуждению — 82 лица. Оправдано 7 лиц», — отметил председатель ВС.

В завершение Фаргиев отметил, что судейское сообщество Ингушетии готовится к предстоящему в ноябре-декабре текущего года X Всероссийскому съезду судей и 100-летию Верховного суда Российской Федерации.

«В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов осуществления правосудия относятся оптимизация судебной нагрузки, расширение сферы применения приказного и упрощенного производства по гражданским делам, институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров», — резюмировал председатель Верховного суда республики.