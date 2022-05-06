Господдержка

Власти Ингушетии на законодательном уровне поддержат фермеров

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Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли закон о господдержке населения, ведущего личные подсобные хозяйства. Фермерам будет оказана помощь в выделении субсидий, приобретении кормов и скота, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«К мерам господдержки будут относиться содействие гражданам ведущим личное подсобное хозяйство в приобретении кормов, поголовья крупного и мелкого рогатого скота, семян и посадочного материала, средств защиты растений, а также оказание информационно консультационных услуг», — говорится в сообщении.

Все мероприятия будут финансироваться из регионального бюджета.

«В рамках закона предусмотрена и организация ветобслуживания, работ по закупке и реализации сельскохозяйственной продукции. Кроме того, будет организована работа по оказанию агротехнологических услуг по обработке земельных участков, по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. К финансовым мерам господдержки относятся субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, на возмещение части затрат, связанных с ведением личного подсобного хозяйства», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельности.

Летом 2021 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что регион способен самостоятельно снабжать внутренний рынок сельскохозяйственной продукцией и для поддержки населения запустил первый в регионе конкурс на лучшее подсобное хозяйство на гранты из Национального фонда развития региона, который был им создан и куда он отчисляет часть своей заработной платы. По итогам конкурса осенью были выбраны 13 лучших хозяйств, занявшим первые три места вручили гранты в 1 млн, 500 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

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