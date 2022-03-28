Реконструкция

Власти Ингушетии решили обновить бассейн и спортплощадки в детском лагере «Эрзи»

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В детском оздоровительном лагере, расположенном в уникальных природных условиях горной экосистемы Джейрахского района республики, намечено провести реконструкцию, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минтруда региона.

«Капремонт затронет такие объекты, как бассейн, спортивные площадки, актовый зал. Также в рамках реконструкции будет установлена новая воркаут-площадка и детские качели. Работы проведут за счет финансирования ПАО «Сбербанк», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, на эти цели потратят 20 млн руб. Уже к началу летних каникул реконструкция будет завершена.

Детский оздоровительный лагерь открыт в 1999 году на территории природоохранной зоны заповедника «Эрзи» на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря. На территории заповедника имеются уникальные природные объекты, обладающие высокой научной и эстетической ценностью, а также многочисленные историко-культурные памятники, такие как архитектурный комплекс «Эгикал» с древними башнями.

Из-за удаленности лагеря от ближайших сел круглосуточно там дежурят медики и спасатели.

Лагерь полностью оснащен всем необходимым для развития и отдыха ребят: пятиразовое питание, полуденный сон, игры для физического и умственного развития, экскурсии. С детьми работают квалифицированные специалисты, психолог, медперсонал, которые при необходимости всегда окажут первичную помощь.

В День защиты детей в 2016 году по ФЦП социально-экономическое развитие Ингушетии там открылся новый корпус с медпунктом, учебными классами, игровыми и спальными комнатами для детей. Лагерь может принимать порядка 500 детей за смену.

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