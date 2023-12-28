Шефство

Водопровод протяженностью 600 метров построили специалисты из Ингушетии в Молочанске

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Водопровод протяженностью 600 метров построили специалисты из республики в городе Молочанске Запорожской области, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

Собеседник издания напомнил, что подшефному городу оказывается вся возможная помощь.

«Специализированная бригада восстановила камеры водоснабжения многоквартирных домов на улице Новая. Заменены фонари уличного освещения на улице Шевченко. Также будет оказана помощь с отоплением и горячим водоснабжением городской поликлиники», — сказал он.

Напомним, что в ноябре текущего года министерством энергетики и ЖКХ региона в город Молочанск Запорожской области направлена специализированная бригада из 5 человек для проведения аварийно-восстановительных работ на подшефной территории.

Специалисты обеспечены всем необходимым, включая топоры, лопаты, огнетушители, сварочный аппарат, перфоратор, выдвижные лестницы, каски, пилы, дрели, страховочные пояса, канистры, газовые баллоны, специальную одежду, рабочую обувь и многое другое.

Помимо этого, Ингушетия отправляет в Молочанск продукты питания, приобретенные за счет внебюджетных источников. Сегодня в республике формируется очередная партия гуманитарного груза: более 26 тонн экологически чистой местной сельскохозяйственной продукции.

Недавно регион подарил городу экскаватор, необходимый для проведения восстановительных и строительных работ.

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