Волонтеры проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» собрали в Ингушетии 55 мешков мусора

«Участники экологической акции, а это более 2️0 ребят из разных регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, собрали более 50 мешков мусора. Также, к акции подключилась и команда из комитета по делам молодежи Ингушетии», — сказал представитель ведомства.

При этом он отметил, что приехавшие в Ингушетию волонтеры сами проявили инициативу для участия в очистке русла горной реки. За неделю нахождения в нашей республике ребята решили посвятить один день экологической акции. Их инициативу поддержал министр природных ресурсов и экологии Ахмедхан Шадиев.

Чтобы помочь ребятам и облегчить им труд, Минприроды Ингушетии предоставило весь необходимый инвентарь для уборки реки — перчатки, мешки.

Проект межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа» проводится в России с 2016 года. В дни летних каникул студенты из регионов страны отправляются в путешествие на Кавказ, чтобы вместе со сверстниками из местных регионов принять участие в работах по сохранению и восстановлению кавказских памятников истории и культуры: знаменитых сигнальных, боевых и жилых башен и крепостей. Проект направлен на укрепление добрососедских отношений между народами России.