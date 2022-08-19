Выезд летнего читального зала НБ Ингушетии в парк города Сунжи состоится 25 августа

«Причина — неблагоприятные погодные условия, связанные с аномальной жарой в эти дни в нашем регионе. По прогнозам синоптиков, на территории республики воздух прогреется до температуры 41 градус Цельсия», — отметил собеседник.

По его словам, сотрудники МЧС предупредили библиотекарей, что нахождение в дневное время на улице может быть чревато для здоровья граждан.

«Поэтому мы не будем рисковать, побережем здоровье и читателей, и сотрудников. Мы с вами обязательно встретимся, но немного позже», — добавил он.