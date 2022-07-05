Мошенничество

Выманивший у жительницы Ингушетии 10 тыс. рублей мошенник обнаружен в Дагестане

0

Правоохранители Ингушетии раскрыли дистанционное мошенничество, преступник обнаружен в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту совершения неустановленным лицом, мошеннических действий, причинивших потерпевшей ущерб на сумму 10 тыс. рублей, сотрудники управления уголовного розыска МВД по региону установили ранее судимого гражданина, у которого принята явка с повинной.

Мужчина содержится в следственном изоляторе города Махачкалы за совершение аналогичного преступления.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Директор Ингушского НИИ представляет республику на конференции по сохранению языков коренных народов
Школьники смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения программированию
Ингушские тхэквондисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Нальчике
Летний читальный зал НБ Ингушетии приглашает жителей Карабулака на свои мероприятия
Культурно-технический центр проведет в Назрани концерт к 98-ой годовщине государственности Ингушетии
ЦУР Ингушетии будет направлять судебным приставам поступающие в систему мониторинга обращения
Воспитанники клуба «Магас Боксинг» из Ингушетии завоевали 6 медалей на турнире в Ессентуках
Сборная Ингушетии заняла четвертое место на соревнованиях кубок академии регби «Юг-2022»
Жителя Ингушетии заставили уплатить штраф за использование поддельного водительского удостоверения
В Ингушетии продлены сроки приема заявок на участие в конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство»
Творческая делегация Ингушетии представила республику на фестивале «Горцы» в Дагестане

Главное

Яндекс.Метрика

 