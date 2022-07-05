Выманивший у жительницы Ингушетии 10 тыс. рублей мошенник обнаружен в Дагестане
Правоохранители Ингушетии раскрыли дистанционное мошенничество, преступник обнаружен в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Отмечается, что накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту совершения неустановленным лицом, мошеннических действий, причинивших потерпевшей ущерб на сумму 10 тыс. рублей, сотрудники управления уголовного розыска МВД по региону установили ранее судимого гражданина, у которого принята явка с повинной.
Мужчина содержится в следственном изоляторе города Махачкалы за совершение аналогичного преступления.